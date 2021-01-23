— Думаю, это совпадение. В перерыве внесли коррективы, добавила вся команда, поэтому и получился такой хороший результат. Но согласен, что могу занести эту игру себе в актив, — цитирует Головина "СЭ".
Напомним, россиянин появился в игре против "Марселя" во втором тайме, отдав две голевые передачи. В итоге, "Монако" выиграло со счетом 3:1.
Теперь на счету Головина три голевые передачи и гол в шести матчах чемпионата Франции.
Головин согласен с тем, что может занести игру с "Марселем" себе в актив
Полузащитник "Монако" Александр Головин назвал совпадением тот факт, что его команда начала лучше играть в матче с "Марселем" после его выхода.
Фото: globallookpress.com
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!