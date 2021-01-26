Напомним, что 6 января Головин после долгого отсутствия из-за травмы вышел на замену в матче 19-го тура Лиги 1 с "Лорьяном" и стал автором самого быстрого гола чемпионата Франции в исполнении игрока, появившегося на поле по ходу игры. Для забитого мяча россиянину понадобилось 10 секунд. После игры "твиттер" Монако сравнил Александра с царем, что вызвало ажиотаж.
"Честно говоря, не очень внимательно слежу за всем этим. Узнал после игры, а весь ажиотаж, к счастью, проходит мимо меня. Мне это просто не нужно, стараюсь абстрагироваться. Сравнение с царем в "твиттере" "Монако" не более чем фан, шутка. Не нужно воспринимать это всерьез и зацикливаться на этом. Понимаю, что такие вещи необходимы болельщикам, медиа, прессе, но я футболист", - приводит слова Головина Sport24.
Головин: сравнения с царем — просто шутка, не воспринимайте всерьез
Полузащитник "Монако" Александр Головин поделился мнением о том, что пресс-служба "монегасков" изобразила его в образе Николая II.
Фото: ФК "Монако"
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