- Жалел ли я когда-нибудь о своем выборе или хотел ли вернуться в Россию? Нет, не было такого, чтобы жалел или хотел вернуться. Были разные периоды за это время, в том числе и непростые моменты, но такого, чтобы жалеть или сомневаться, точно не было. Уверен, что все сделал правильно, переходя из ЦСКА в "Монако", - передает слова Головина Sport24.
24-летний полузащитник Александр Головин перешел из ЦСКА в "Монако" в июле 2018 года, сумма трансферной компенсации составила 30 миллионов евро. За прошедшие два с половиной года футболист сборной России провел за монегасков 71 матч и записал на свой счет 8 забитых голов и 11 результативных передач.
Головин: правильно сделал, что перешел из ЦСКА в "Монако"
Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал, не жалеет ли он о переходе из ЦСКА в клуб, выступающий в чемпионате Франции.
Фото: МатчТВ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!