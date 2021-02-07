Вице-президент "Монако" Петров: после игры Головин в раздевалке сидел расстроенный

Вице-президент "Монако" Олег Петров поделился мнением о выступлении полузащитника Александра Головина в матче 24-го тура Лиги 1 с "Нимом" (4:3), в котором россиянин забил 3 мяча и сделал один ассист.

Фото: ФК "Монако"