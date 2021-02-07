"Саша, конечно, молодец! Вчера, наконец, я узнал, что он начнёт с первых минут. Было очень интересно посмотреть, как всё сложится. И он вытащил эту игру.
Сейчас я поздравлял команду в раздевалке. Вижу — он сидит расстроенный. Забил три гола, но всё равно недоволен, что так шла игра. Должны были выигрывать без такой нервотрёпки. В подобной ситуации другой светился бы от счастья, но Головин не отделяет себя от команды", - приводит слова вице-президента монегасков "Спорт-экспресс".
Напомним, что к 12-й минуте встречи "Монако" имел преимущество над "Нимом" в два мяча, однако на перерыв команды ушли при равном счете. На 77-й минуте счет стал 4:2 в пользу монегасков, после чего они снова пропустили, но довели матч до победы.
"Монако" по итогам 24-х туров занимает 4-е место в чемпионате Франции, набрав 48 очков. Отставание от лидера турнирной таблицы "Лилля" составляет 6 баллов.
Вице-президент "Монако" Петров: после игры Головин в раздевалке сидел расстроенный
Вице-президент "Монако" Олег Петров поделился мнением о выступлении полузащитника Александра Головина в матче 24-го тура Лиги 1 с "Нимом" (4:3), в котором россиянин забил 3 мяча и сделал один ассист.
Фото: ФК "Монако"
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