Накануне Головин забил три гола и отдал результативный пас в матче 24-го тура Лиги 1 с "Нимом" (4:3). Карамбе, комментируя выступление Аександра в этой встрече, заявил, что российский полузащитник вскоре станет большой звездой.
"Головин просто блестяще выступает после травмы. Он талантливый футболист и скоро станет большой звездой. Александр продемонстрировал это против "Нима", забив красивые голы и отдав результативную передачу. Он прекрасно сыграл. Надеюсь, что Головин будет регулярно выдавать подобные представления. Это было просто волшебно", - заявил Карамбе.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше Лиги 1 Головин поучаствовал в девяти матчах, забил четыре гола и сделал четыре голевых паса. "Монако" пребывает на четвертом месте в таблице чемпионата, имея в активе 48 очков.
Источник: Чемпионат
Карамбе: Головин скоро станет большой звездой
Бывший хавбек сборной Франции Кристиан Карамбе высказался об игре российского полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: "Монако"
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