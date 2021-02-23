В частности, Смертин поделился мнением о возможном переходе Головина из "Монако" в другой клуб.
"Уход из "Монако"? Он сам, наверное, думает о переезде, однако вопрос не в благоприятных условиях. Когда я его встречал, понял, что Саша — скорее, интроверт. Его не должны смущать условия. Это же футбол. Во Францию всегда можно вернуться пожить. Полагаю, сейчас он еще голодный до футбола", - сказал Смертин.
Отметим, что в текущем розыгрыше Лиги 1 Головин поучаствовал в 10 матчах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. "Монако" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 52 очка.
Источник: Матч ТВ
Смертин: уход Головина из "Монако"? Саша сам, наверное, думает об этом, но он интроверт
Экс-игрок "Бордо" и "Челси" Алексей Смертин высказался о полузащитнике "Монако" Александре Головине.
Фото: Reuters
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