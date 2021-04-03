"Монако" выиграл встречу 31-го тура Лиги 1 с "Метцем" со счетом 0:4. Российский хавбек вышел в основном составе и провел на поле 64 минуты. За это время Головин успел дважды пробить по воротам "мессинцев" и сделал три ключевые передачи, средняя точность которых составила 69%.
Напомним, что в феврале Головин был выбрал лучшим игроком "Монако". В 15 играх этого сезона за "монегасков" полузащитник забил четыре мяча и семь раз ассистировал партнерам.
По итогам 31 матча в рамках чемпионата Франции "Монако" занимает третью строчку, отставая от лидирующего "Лилля" на четыре очка. Следующую игру подопечные Нико Ковача проведут 6 апреля. "Монегаски" вновь примут на своем стадионе "Метц" в матче 1/8 финала кубка Франции.
Источник: L'Equipe.
Французские СМИ: Головин – худший игрок "Монако" в матче с "Метцем"
Французское издательство поставило Александру Головину самую низкую оценку в команде по итогам матча с "Метцем".
Фото: Getty Images
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