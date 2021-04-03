Французские СМИ: Головин – худший игрок "Монако" в матче с "Метцем"

Французское издательство поставило Александру Головину самую низкую оценку в команде по итогам матча с "Метцем".

Фото: Getty Images

"Монако" выиграл встречу 31-го тура Лиги 1 с "Метцем" со счетом 0:4. Российский хавбек вышел в основном составе и провел на поле 64 минуты. За это время Головин успел дважды пробить по воротам "мессинцев" и сделал три ключевые передачи, средняя точность которых составила 69%.



Напомним, что в феврале Головин был выбрал лучшим игроком "Монако". В 15 играх этого сезона за "монегасков" полузащитник забил четыре мяча и семь раз ассистировал партнерам.



По итогам 31 матча в рамках чемпионата Франции "Монако" занимает третью строчку, отставая от лидирующего "Лилля" на четыре очка. Следующую игру подопечные Нико Ковача проведут 6 апреля. "Монегаски" вновь примут на своем стадионе "Метц" в матче 1/8 финала кубка Франции.



Источник: L'Equipe.