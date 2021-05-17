Головин прокомментировал победу "Монако" над "Ренном"

Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал победу над "Ренном" в матче 37-го тура чемпионата Франции (2:1).
Фото: Reuters
Отметим, что в матче с "Ренном" Головин забил гол и сделал результативную передачу. По словам Александра, он рад этим результативным действиям, но самые сильные эмоции испытал от победы команды.

"Голевые атаки с моим участием? Ничего особенного. В первом случае мы хорошо выбежали в контратаку. Надо было отдать точный и своевременный пас Бен Йеддеру, это и получилось сделать. Ну а дальше он все классно исполнил. Во втором эпизоде увидел момент для удара и решил пробить. Конечно, помог рикошет. Разумеется, рад и голевой передаче, и забитому голу, но самые большие эмоции от победы команды", - сказал Головин.

Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Франции Головин принял участие в 20 матчах, забил пять голов и сделал девять результативных передач.

"Монако" занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1 (77 очков).

Источник: Р-Спорт

Головин признан лучшим игроком "Монако" в матче с "Ренном"

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Теги: Головин Монако Лига 1
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