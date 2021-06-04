Напомним, ранее появилась информация, что нападающим "Валансьена" Баптистом Гийомом интересуются несколько клубов из России.
"Это бред. Со мной никто не связывался из России по Баптисту", - приводит слова Дельшера Sport24.
Нападающий Баптист Гийом в минувшем сезоне провел за "Валансьен" 29 матчей в Лиге 2, забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу. 25-летний бельгиец выступает за "Валансьен" с лета 2019 года, всего за этот клуб он сыграл в 55 матчах и забил 17 мячей. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1,6 млн евро.
"Валансьен" занял 11-е место в Лиге 2, набрав в 38 матчах 47 очков.
Агент форварда "Валансьена" Гийома: со мной никто не связывался из России
Пьер Дельшер, агент нападающего "Валансьена" Баптиста Гийома, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в один из российских клубов.
Фото: "Getty Images"
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