Агент форварда "Валансьена" Гийома: со мной никто не связывался из России

Пьер Дельшер, агент нападающего "Валансьена" Баптиста Гийома, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в один из российских клубов.

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