Вице-президент "Монако" - о Головине: он один из лучших в команде, пользуется доверием и уважением тренера

Вице-президент "Монако" Олег Петров рассказал, что российский полузащитник Александр Головин пользуется доверием и уважением со стороны главного тренера команды Нико Ковача.

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Скажется ли травма на его участии в матчах национальной команды? Нет, не должна. Эта — легкая травма, последствие его травмы на сборах в сборной. Не та, серьезная, которая была до этого", - цитирует Петрова



Полузащитник Александр Головин выступает за "Монако" с 2018 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провел 14 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В общей сложности за монегасков Головин сыграл в 105 матчах и забил 16 мячей. Контракт россиянина с клубом рассчитан до июня 2024 года.



"Монако" занимает 9-е место в таблице Лиги 1, набрав в 12 матчах 17 очков. В четверг, 4 ноября, монегаски на своем поле примут голландский ПСВ в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. "С Александром все в порядке. Один из лучших игроков нашей команды. Пользуется доверием и уважением тренера.Скажется ли травма на его участии в матчах национальной команды? Нет, не должна. Эта — легкая травма, последствие его травмы на сборах в сборной. Не та, серьезная, которая была до этого", - цитирует Петрова "Матч ТВ" Полузащитник Александр Головин выступает за "Монако" с 2018 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провел 14 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В общей сложности за монегасков Головин сыграл в 105 матчах и забил 16 мячей. Контракт россиянина с клубом рассчитан до июня 2024 года."Монако" занимает 9-е место в таблице Лиги 1, набрав в 12 матчах 17 очков. В четверг, 4 ноября, монегаски на своем поле примут голландский ПСВ в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.