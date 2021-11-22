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Глеб: Фабрегасу очень нравится Головин. Сеск сказал, что Саша ему напоминает меня

Экс-игрок лондонского "Арсенала" Александр Глеб рассказал, как полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас оценивает партнера по команде - российского хавбека Александра Головина.
Фото: Sport24
Глеб, выступавший вместе с Фабрегасом за "Арсенал", сообщил, что Сеск высоко оценивает способности Головина. По мнению испанского полузащитника, россиянин отличается техникой и хорошим видением поля.

"Что Фабрегас рассказывает про Головина? Сеск сказал, что Саша ему напоминает меня. Ему очень нравится Головин. Говорит, хороший футболист, резкий, техничный, хорошо видит поле", - заявил Глеб.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Головин принял участие в девяти матчах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: Sport24


Теги: Глеб Монако Лига 1 Головин Фабрегас
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