В "Монако" зафиксировано девять случаев заражения коронавирусом

В "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, произошла вспышка коронавируса.

Фото: Getty Images





Напомним, ранее СМИ опубликовали данные о том, что руководство "Монако" вскоре уволит Нико Ковача с поста главного тренера команды. "Монако" располагается на шестом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 29 очков.



Александр Головин в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции провел 13 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.



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СМИ: "Монако" уволит Ковача с поста главного тренера В клубе выявлено девять случаев заражения. Головин, впервые тренировавшийся с командой в четверг, 30 декабря, после возвращения из отпуска, не находится в числе заразившихся.Напомним, ранее СМИ опубликовали данные о том, что руководство "Монако" вскоре уволит Нико Ковача с поста главного тренера команды. "Монако" располагается на шестом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 29 очков.Александр Головин в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции провел 13 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.Источник: Чемпионат