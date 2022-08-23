Агент Головина: тренерский штаб сборной России решит, стоит ли вызывать Сашу и Миранчука

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал о том, ждет ли его клиент вызова в сборную.

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Напомним, ожидается, что в сентябре во время перерыва на матчи сборных национальная команда России сыграет несколько товарищеских матчей. При этом соперники российской сборной еще не определены.



В нынешнем сезоне Александр Головин провел четыре матча за "Монако" во всех турнирах, не отмечаясь в них результативными действиями. Алексей Миранчук перед началом сезона перебрался в "Торино", где отличился голом уже в дебютном матче, но получил травму и выбыл из строя. "Стоит ли дергать в сборную Миранчука и Головина ради товарищеских матчей? Как и для Лёши, так и для Саши логистика тяжёлая, но тут уже решает руководство нашей сборной, тренерский штаб. Они в контакте с игроками и определятся, как это нужно правильно сделать", - цитирует агента "Metaratings" Напомним, ожидается, что в сентябре во время перерыва на матчи сборных национальная команда России сыграет несколько товарищеских матчей. При этом соперники российской сборной еще не определены.В нынешнем сезоне Александр Головин провел четыре матча за "Монако" во всех турнирах, не отмечаясь в них результативными действиями. Алексей Миранчук перед началом сезона перебрался в "Торино", где отличился голом уже в дебютном матче, но получил травму и выбыл из строя.