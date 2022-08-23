"Стоит ли дергать в сборную Миранчука и Головина ради товарищеских матчей? Как и для Лёши, так и для Саши логистика тяжёлая, но тут уже решает руководство нашей сборной, тренерский штаб. Они в контакте с игроками и определятся, как это нужно правильно сделать", - цитирует агента "Metaratings".
Напомним, ожидается, что в сентябре во время перерыва на матчи сборных национальная команда России сыграет несколько товарищеских матчей. При этом соперники российской сборной еще не определены.
В нынешнем сезоне Александр Головин провел четыре матча за "Монако" во всех турнирах, не отмечаясь в них результативными действиями. Алексей Миранчук перед началом сезона перебрался в "Торино", где отличился голом уже в дебютном матче, но получил травму и выбыл из строя.
Агент Головина: тренерский штаб сборной России решит, стоит ли вызывать Сашу и Миранчука
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал о том, ждет ли его клиент вызова в сборную.
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