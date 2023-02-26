- С Головиным все нормально. Было много игр подряд, поэтому тренер дал немного передохнуть Саше, Бен Йеддеру и Кайо Энрике, - приводит комментарий Клюева "СЭ".
В эти минуты встречаются "Монако" и "Ницца" в рамках 25-го тура Лиги 1 (0:3, идет перерыв). Наставник монегасков Филипп Клеман принял решение не включать в основу команды 26-летнего атакующего хавбека из России Александра Головина. В этом сезоне российский футболист по праву считается одним из ключевых игроков команды и вносит существенный вклад в атакующий потенциал команды. В 34 поединках Александр сумел отметиться 6 мячами и оформить 7 результативных передач. "Монако" борется с "Марселем" за вторую строчку в таблице. На данный момент команда Головина с 50 очками располагается на 3-й строчке, отставая от "Марселя", на 2 балла.
Агент: с Головиным все нормально. Было много игр подряд, поэтому тренер дал немного передохнуть
Агент российского футболиста "Монако" Александра Головина Александр Клюев высказался по поводу отсутствия игрока в стартовом составе монегасков на матч против "Ниццы".
Фото: Reuters