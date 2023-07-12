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Мостовой - о трансфере Кузяева в "Гавр": Далер уезжает из малины на завод, респект

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Экс-полузащитник "Ланса" и "Страсбура" Александр Мостовой прокомментировал подписание экс-хавбеком "Зенита" Далером Кузяевым контракта с французским "Гавром".
Фото: ФК "Гавр"
- Удивлен переходу Кузяева в "Гавр". Уезжать из тепличных условий, где ты можешь из года в год становиться чемпионом и хорошо зарабатывать… Респект Далеру за то, что уезжает из малины на завод, - передает слова Мостового "Чемпионат".

Ранее стало официально известно, что 30-летний полузащитник сборной России Далер Кузяев, покинувший "Зенит" в июне 2023 года в связи с истечением срока действия контракта, подписал двухлетнее соглашение с французским "Гавром", который вернулся в Лигу 1 по результатам прошедшего сезона.


Лига 1 Гавр Зенит Кузяев Мостовой Российские трансферы
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