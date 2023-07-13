"Учитывая его опыт в "Зените" и в России, ожидалось, что он перейдет в "Тулузу". Думаю, срыв контракта стал ударом для клуба, поскольку их ждет Лига Европы... Видеть, как он отправляется в "Гавр", еще более удивительно и интригующе", — сказал Маседо.
Отметим, что помимо "Тулузы" подписанием 30-летнего Кузяева интересовался турецкий "Бешикташ", по слухам, предлагавший наиболее выгодные условия для россиянина. С "Гавром" соглашение российского футболиста подписано до конца сезона-2024/2025. Ранее он отказался от подписания нового соглашения с "Зенитом", так как хотел попробовать свои силы в Европе.
Источник: "РБ Спорт".
Французский журналист: ожидалось, что Кузяев перейдёт в "Тулузу". "Гавр" — удивительно и интригующе
Французский журналист Орельян Маседо прокомментировал переход российского полузащитника Далера Кузяева в "Гавр".
Фото: ФК "Гавр"