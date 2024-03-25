"Ты же не можешь вдруг из "Монако" уйти и ждать. Всё само собой срастется, но и "Монако" - не последний клуб во Франции и в Европе. Думаю, ему надо сфокусироваться на своем клубе. Через "Монако" его кто-то найдет. "Монако" же его нашло. Убежден, что день "икс" наступит, и в скором времени будем обсуждать переход Головина", - заявил Черчесов.
В текущем сезоне Александр Головин принял участие в 23-х матчах Лиги 1. На счету российского футболиста 6 голов и 5 голевых передач. В конце 2023-го года болельщики "Монако" признали Александра Головина лучшим футболистом клуба по итогам первой части сезона.
После 26-ти туров "Монако" с 46-ю очками идет на 3-м месте в чемпионате Франции. Отставание от опережающих их ПСЖ и "Бреста" - 13 и 1 очко. Напомним, в феврале прошлого года Головин продлил контракт с "Монако". Новое соглашение связывает футболиста с клубом до лета 2026-го года. Ранее сам Головин заявлял, что готов рассмотреть вариант с уходом из "Монако", но только в случае предложения от топ-клуба.
Источник: "Матч ТВ"
Черчесов: убежден, скоро будем обсуждать трансфер Головина. "Монако" - не последний клуб Франции
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о будущем полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: официальный сайт РФС