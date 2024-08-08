"Стопроцентной вины Сафонова в этих мячах нет. Конечно, в дебютных матчах хочется отыграть на ноль, но это товарищеский матч. Вратарю не помогли его партнёры по обороне. Сам же Матвей несколько раз выручил команду. Сейчас нужно адаптироваться к новым партнерам, стране, языку, - цитирует Нигматуллина "Матч ТВ".
Перешедший этим летом в "ПСЖ" бывший страж ворот "Краснодара" Матвей Сафонов дебютировал в стартовом составе своего нового клуба в товарищеской игре с австрийским клубом "Штурм" из города Грац. Однако оставить свои ворота в неприкосновенности у Сафонова не получилось, поединок закончился со счётом 2:2. У парижан отличились Ибрагим Мбайе и Карлос Солер.
Следующий поединок подопечные Луиса Энрике проведут уже в эту субботу с "Лейпцигом" из немецкой Бундеслиги.
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин оценил дебют Сафонова в "ПСЖ"
Руслан Нигматуллин не увидел вины нового голкипера французского "ПСЖ" Матвея Сафонова в двух пропущенных голах в его дебютном матче.
Фото: ФК "ПСЖ"