"Матвей, собирая вещи в другую богом любимую страну, не через Колизей поехал, а напрямую в Париж - увидеть достойные футбольные поля и проявить себя. Доказательство его состоятельности будет отражаться в его старательности в тренировочном процессе. Он не римский бог, но достоин находиться в прекрасной стране в зачатке повелителя зеленого газона в составе парижской команды. Удачи, мужик!", - заявил Чепчугов.
Матвей Сафонов перебрался из "Краснодара" в "ПСЖ" в летнее трансферное окно. По данным СМИ, действующие чемпионы Франции заплатили за переход российского вратаря 20 миллионов евро. В Париже Сафонов стал дублером голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы.
В матче 1-го тура Лиги Чемпионов "Пари Сен-Жермен" встречался с "Жироной". Джандуиджи Доннарумма не смог принять участие в игре по причине травмы. Место в воротах парижан занял воспитанник академии "Краснодара". "ПСЖ" одержал минимальную победу, а Сафонов сохранил свои ворота в неприкосновенности. Это был дебют Матвея Сафонова в официальных матчах за "ПСЖ".
Источник: "РБ Спорт"
Чепчугов: Сафонов не римский бог, но достоин находиться в прекрасной стране в зачатке повелителя зеленого газона
Экс-голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о дебюте вратаря сборной России Матвея Сафонова за "ПСЖ" в 1-м туре Лиги Чемпионов против "Жироны" (1:0).
Фото: официальный сайт "ПСЖ"