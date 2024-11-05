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Воспитанник "Сошо" Сенхаджи: многие хотят чаще видеть в составе "ПСЖ" Сафонова. Все увидели, что он хорош

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Защитник "Факела", воспитанник французского клуба "Сошо" Райан Сенхаджи рассказал о том, как во Франции восприняли дебют российского вратаря Матвея Сафонова за "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"
"Многие хотят чаще видеть в деле Матвея Сафонова, так как Доннарумма не впечатляет своей игрой. Болельщики, я это точно знаю, хотят чаще видеть именно Сафонова в составе "ПСЖ". Потому что когда он только перешел в Лигу 1, никто не знал его реального уровня. Но потом он сыграл пару матчей, все увидели, что он хорош", - приводит слова Сенхаджи "Матч ТВ".

Матвей Сафонов в июне 2024 года был выкуплен французским "ПСЖ" у "Краснодара" за 20 млн евро. Контракт между российским голкипером и футбольным клубом из Парижа подписан на срок до конца сезона-2028/29.

После перехода вратарь сборной России в составе действующих чемпионов Франции в общей сложности принял участие в 4 официальных матчах, два из которых он отстоял "на ноль". В двух других матчах 25-летний футболист всего пропусти 2 гола.

Матвей Сафонов Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ
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