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Камоцци: Головин давно готов к переходу в европейский гранд, он может быть полезен топ-клубам

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о полузащитнике "Монако" Александре Головине.
Фото: ФК "Монако"
"Когда Головин перейдет в европейский гранд? Он уже давно готов к такому переходу, но не знаю, есть ли интерес. По игровым качествам он может быть полезен топ-клубам. Думаю, он уже перерос "Монако", но быть лидером этого клуба — тоже престижно", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

Александр Головин перешел в "Монако" из московского ЦСКА летом 2018 года. Российский полузащитник провел за монегасков во всех турнирах 218 матчей и записал на свой счет 33 забитых мяча и 40 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 30 миллионов евро, контракт Головина с клубом рассчитан до лета 2029 года.

После 13-ти сыгранных туров "Монако" располагается на 4-й строчке в турнирной таблице французского чемпионата с 26-ю набранными очками и отстает от "ПСЖ" на 8 очков, однако имеет матч в запасе.

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