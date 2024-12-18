"Что касается игры — это было немножко стрессово. Это было сумбурно, потому что ничего не предвещало того, что сегодня я буду играть. Нормально — это когда один вратарь выходит и отыгрывает весь матч. Для меня сегодня было что-то такое специфическое. Не припомню, чтобы у меня были в карьере такие выходы в официальных матчах. Это было интересно как новый опыт", - приводит слова Сафонова Sport24 со ссылкой на Okko.
18 декабря в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу сезона-2024/25 между "Монако" и "ПСЖ" российский вратарь парижан Матвей Сафонов вышел на поле на 22-й минуте встречи, заменив итальянского голкипера Джанлуиджи Доннарумму, которому защитник монегасков Уилфрид Синго разбил лицо ударом по голове шипами бутсы.
Матч завершился со счётом 3:2 в пользу "ПСЖ". Сафонов совершил один сейв и пропустил два гола (один из них - с пенальти). Для него этот матч стал седьмым официальным в составе парижан.
Сафонов - о выходе на замену после травмы Доннаруммы: было немножко стрессово и сумбурно
Вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов прокомментировал свой выход на замену в первом тайме выездного матча 16-го тура Лиги 1 сезона-2024/25 с "Монако".
Фото: ФК "ПСЖ"