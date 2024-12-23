"С Александром Головиным все в порядке. Он будет готов к следующей игре. Никаких травм нет", - цитирует агента "Матч ТВ".
Напомним, в минувшие выходные российский хавбек "Монако" Александр Головин по медицинским показаниям пропустил игру в 1/32 финала Кубка Франции с "Юнион Сен-Жаном" (4:1).
В текущем сезоне российский атакующий полузащитник сыграл за "монегасков" в 19 матчах и записал на свой счет два забитых мяча, а также один голевой пас.
Агент Головина: все в порядке, будет готов к следующей игре
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал, что у игрока нет травмы.
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