"Для всех здорово, что российский футбол продолжает жить, и несмотря на все санкции, за нашим футболом люди смотрят. "ПСЖ" — это высокий уровень, рад, что Матвей ушел туда, у него получается. Пусть Матвей теперь выиграет чемпионат Франции и Лигу чемпионов", - приводит слова Чанов "Матч ТВ".
5 января "ПСЖ" в матче за Суперкубок Франции выиграл у "Монако" со счётом 1:0. В заявке парижан на эту игру был включен российский вратарь Матвей Сафонов, который все 90 минут провёл на скамейке запасных.
Напомним, Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" в июне 2024 года, подписав контракт на срок до конца сезона-2028/29. Для вратаря сборной России этот трофей стал первым, который был выигран в составе французского клуба.
Чанов: пусть Сафонов теперь выиграет чемпионат Франции и Лигу чемпионов
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился впечатлениями от завоевания Матвеем Сафоновым в составе "ПСЖ" Суперкубка Франции.
Фото: ФК "ПСЖ"