- Во-первых, очень приятно получить первый трофей в "ПСЖ" и своей карьере. Надеюсь, что это только начало большого пути с множеством регалий. Во-вторых, испытываю немного смешанные чувства из-за того, что по факту минимально поучаствовал в этой победе. Все-таки основная работа происходила именно в прошлом сезоне, а в этом состоялся только один матч. Тем не менее это очень интересный опыт, потому что я впервые выиграл Кубок. Очень надеюсь, что в дальнейшем уже к следующему трофею приложу свою руку. И в прямом, и переносном смысле.
Матвей Сафонов является воспитанником Академии футбольного клуба "Краснодар". Российский голкипер покинул свой родной клуб летом этого года и присоединился к "Пари Сен-Жермен".
Напомним, в воскресенье, 5 января, парижане обыграли "Монако" в матче за Суперкубок Франции. Игра проходила в столице Катара Дохе и завершилась со счетом 1:0. Победный гол на второй компенсированной к основному времени встречи минуте забил вингер Усман Дембеле. Этот трофей стал первым в карьере Сафонова. За французов футболист провел восемь матчей, в которых трижды отстоял на ноль и пропустил 6 мячей.
В составе краснодарской команды вратарь дважды становился бронзовым призером российской Премьер-лиги и один раз выигрывал серебряные медали.
Источник: "Матч ТВ"
Сафонов: очень приятно получить первый трофей в своей карьере
Российский вратарь Матвей Сафонов поделился мыслями после победы в Суперкубке Франции над "Монако" (1:0).
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