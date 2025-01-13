«Я чувствую себя хорошо, я спокоен. Состав на каждый матч выбирает тренер, это его решение. Перед матчем мы узнаём, кто выйдет на поле, и с этим нет проблем. Решает тренер, такова правда», — цитирует Доннарумму французское издание RMC Sport.
Матвей Сафонов стал игроком «ПСЖ» летом 2024 года. За полгода, проведенные в команде, он успел сыграть восемь матчей во всех турнирах. В трех из них 25-летний вратарь не пропустил ни одного мяча.
Джанлуиджи Доннарумма, в свою очередь, выступает за «ПСЖ» с июля 2021 года. В текущем сезоне итальянец принял участие в 18 матчах за свой клуб, из которых шесть отстоял на «ноль».
Ранее главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказывал, что он принимает решение о том, кто будет защищать ворота, непосредственно перед матчами, выбирая вратаря, который находится в наилучшей форме.
Доннарумма рассказал о конкуренции с Сафоновым
Итальянский вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал ситуацию с конкуренцией за место в основном составе с российским голкипером Матвеем Сафоновым.
Фото: ФК "ПСЖ"