По данным Nice Matin, россиянин испытывает дискомфорт в приводящей мышце правого бедра.
В текущем сезоне экс-футболист ЦСКА принял участие в 31 матче "Монако": на его счету пять голов и шесть ассистов на партнёров. Контракт игрока с "Монако" действует до 2029 года. За команду он выступает, напомним, с 2018 года.
Головин пропустит ближайший матч "Монако" - названа причина
Александр Головин не поможет "Монако" в ближайшем туре чемпионата Франции - полузащитника не оказалось в заявке на матч против "Парижа", который пройдёт 10 апреля.
