"Лучший вратарь мира". Болельщики "ПСЖ" впечатлены игрой Сафонова

Болельщики "ПСЖ" высоко оценили выступление российского голкипера Матвея Сафонова после победы над "Страсбургом" (3:1) в матче 7-го тура чемпионата Франции.

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"Сафонов - лучший вратарь мира, без сомнений".

"Сафонов - номер один".

"Сафонов был невероятен и в этом матче!"

"Сафонову пришлось немало потрудиться".

"Сафонов - игрок матча".

"Боевой настрой Сафонова просто невероятный".

"Невероятно! Спасибо, Матвей!"

"Это наш вратарь, однозначно!"

"Спасибо, Матвей! Мы снова рассчитываем на тебя во вторник".

В комментариях под публикациями парижского клуба и самого футболиста в соцсетях поклонники команды оставили множество положительных сообщений.Российский голкипер провёл на поле все 90 минут и совершил семь сейвов. По итогам встречи Сафонов был признан лучшим игроком матча. Статистический портал Sofascore оценил выступление россиянина в 8,5 балла - это наивысший показатель среди всех игроков.