"Лучший вратарь мира". Болельщики "ПСЖ" впечатлены игрой Сафонова

"Сафонов - лучший вратарь мира, без сомнений".
"Сафонов - номер один".
"Сафонов был невероятен и в этом матче!"
"Сафонову пришлось немало потрудиться".
"Сафонов - игрок матча".
"Боевой настрой Сафонова просто невероятный".
"Невероятно! Спасибо, Матвей!"
"Это наш вратарь, однозначно!"
"Спасибо, Матвей! Мы снова рассчитываем на тебя во вторник".
Российский голкипер провёл на поле все 90 минут и совершил семь сейвов. По итогам встречи Сафонов был признан лучшим игроком матча. Статистический портал Sofascore оценил выступление россиянина в 8,5 балла - это наивысший показатель среди всех игроков.