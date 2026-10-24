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"ПСЖ" готовит новый контракт для Сафонова - источник

Как сообщает источник, французский "ПСЖ" приступил к переговорам о продлении соглашения с российским голкипером Матвеем Сафоновым, которого руководство парижан рассматривает как часть долгосрочного проекта команды.
Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press
По информации французского издания Foot01, действующий чемпион Франции заинтересован в сохранении 27-летнего вратаря и уже начал обсуждать условия нового контракта.

Сообщается, что в парижском клубе верят в перспективы Сафонова и рассчитывают на его дальнейшее развитие в составе команды.

Российский голкипер выступает за "ПСЖ" с лета 2024 года, когда перебрался во Францию из "Краснодара". Его действующее соглашение рассчитано до июня 2029 года.

Источник: Foot01

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