Форвард "Вердера" Крузе признан лучшим игроком Бундеслиги в марте

Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Хоффенхайм
Вердер
Байер
Вольфсбург
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 29 67
2 Боруссия Д 29 66
3 РБ Лейпциг 29 58
4 Айнтрахт Ф 29 52
5 Боруссия М 29 51
6 Хоффенхайм 29 47
7 Вердер 29 46
8 Байер 29 45
9 Вольфсбург 29 45
10 Фортуна 29 37
11 Герта 29 35
12 Майнц 29 33
13 Фрайбург 29 32
14 Аугсбург 29 28
15 Шальке 04 29 27
16 Штутгарт 29 21
17 Нюрнберг 29 18
18 Ганновер 96 29 14
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Теги: Вердер
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