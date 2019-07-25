"РБ Лейпциг" купил Лукмана у "Эвертона" за € 25 млн

"РБ Лейпциг" на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Адемолой Лукманом, права на которого ранее принадлежали "Эвертону".Соглашение с 21-летним английским футболистом рассчитано на пять сезонов – до лета 2024 года. В составе немецкой команды форвард будет выступать под 17-м номером.Ранее сообщалось, что трансфер Лукмана обойдётся "РБ Лейпциг" примерно в € 25 млн. Игрок уже выступал за клуб во второй половине сезона-2017/18.Лукман перешёл в "Эвертон" из "Чарльтона" в январе 2017 года. Сумма трансфера составила € 8,8 млн. В минувшем сезоне Лукман принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги (3 — в основном составе), в которых стал автором 2 результативных передач.