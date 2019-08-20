Защитник "Айнтрахта" принял таблетку по ходу матча с "Хоффенхаймом". Антидопинговое агентство Германии проверит инцидент

Защитник "Айнтрахта" из Франкфурта Мартин Хинтереггер принял таблетку по ходу матча с "Хоффенхаймом" в 1-м туре чемпионата Германии (1:0) и привлек внимание антидопинговых служб.Сообщается, что антидопинговое агентство Германии в ближайшее время проведет расследование инцидента.Игрок получил повреждение в концовке встречи, и тренерский штаб начал готовить замену. После оказания помощи врач "Айнтрахта" дал футболисту таблетку, и тот остался на поле до конца встречи. Представители клуба заявили, что Хинтереггеру дали не обезболивающее, а углеводы."Я почувствовал жуткую боль, но доктор помог мне, и я смог продолжить игру", - цитирует Suddeutsche Zeitung слова Хинтереггера.