Санчо установил новый рекорд Бундеслиги

В матче 2-го тура немецкой Бундеслиги "Кёльн" принимал дортмундскую "Боруссию". Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.Полузащитник Джейдон Санчо отметился голом и результативной передачей в этой встрече. Таким образом, 19-летний английский футболист стал самым молодым в истории автором 15 голов в чемпионате Германии. Прежний рекорд был установлен хавбеком "Штутгарта" Хорстом Кёппелем в 1967 году: 15 голов в возрасте 19 лет и 185 дней. Санчо смог забить 15 голов в Бундеслиге в возрасте 19 лет и 151 дня.