Главный тренер сборной Германии Лев сравнил ван Дейка со скалой во время шторма

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев похвалил защитника национальной команды Голландии Вирджила ван Дейка в преддверии очного матча команд в рамках пятого тура отбора к Евро-2020."Ван Дейка долгое время недооценивали, но в последние три года он выглядит как скала посреди шторма", — сказал Лев на пресс-конференции."Ван Дейк? Это огромный шкаф", — добавил полузащитник сборной Германии Серж Гнабри.