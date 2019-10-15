Российский защитник немецкого клуба "Зандхаузен" Александр Жиров рассказал, что он надеется попасть в сборную России.
"Когда играл в "Волгаре", Капелло включил меня в расширенный состав сборной России. Мне на тренировке парни рассказали, я сначала не поверил, говорю: "Хорош шутить". Но потом мне позвонил администратор сборной, спросил мои размеры на случай того, если попаду в окончательный список. Но, правда, на этом всё и закончилось. Честно говоря, я тогда особых надежд на окончательный список и не питал, но было приятно, что сборная замечает игроков в ФНЛ.
Пока никаких контактов с Черчесовым не было. Но мне говорили, что он следит за мной, смотрит игры.
Хочу играть в сборной России и первой Бундеслиге, хотелось бы поиграть в Лиге чемпионов. Это всё осуществимо и этого можно достичь", - цитирует Жирова "Чемпионат".
Жиров: хочу попасть в сборную России и поиграть в Лиге чемпионов
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