Санчо пропустит матч "Боруссия" Д — "Боруссия" М из-за позднего прибытия в клуб

Английский вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо не примет участие в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской "Боруссией", сообщает Kicker.по информации источника, причиной временного отстранения игрока стало его позднее возвращение в клуб из расположения национальной команды Англии. Отмечается, что дортмундский клуб также оштрафовал 19-летнего футболиста.Матч 8-го тура чемпионата Германии "Боруссия" Д — "Боруссия" М состоится сегодня, 19 октября, на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.Дортмунсдкая "Боруссия" набрала 12 очков в 7 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" М (16) — на 1-м месте.