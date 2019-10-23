Моуринью может возглавить дортмундскую "Боруссию" в случае увольнения Фавра

Моуринью может возглавить дортмундскую "Боруссию" в случае увольнения ФавраТренерская карьера Жозе Моуринью может возобновиться в Германии, если Люсьен Фавр лишится работы в дортмундской "Боруссии".Руководство "Боруссии" хочет, чтобы команда боролась за титулы, и может уволить Фавра, если посчитает, что "шмели" не могут делать этого под руководством швейцарского специалиста.По информации Sport Bild, в этом случае кандидатом на пост главного тренера "Боруссии" станет Моуринью, который остался без работы после увольнения из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года.В недавнем интервью немецким СМИ Моуринью признался, что восхищается "Боруссией" и тем, как дортмундский клуб старается конкурировать с "Баварией".Отметим, что Моуринью в последнее время активно сватают в "Реал", в котором он работал с 2010 по 2013 год.