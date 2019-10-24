В дортмундской "Боруссии" опровергли слухи об интересе к Моуринью

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк опроверг информацию о том, что немецкий клуб рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера Жозе Моуринью.Ранее немецкие СМИ сообщили, что в случае увольнения с поста главного тренера "Боруссии" Люсьена Фавра, именно Моуринью будет главным кандидатом на этот пост."У нас нет обсуждений по поводу тренера и мы рады, что у нас есть Люсьен Фавр. Эти слухи относительно Моуринью не имеют оснований", — цитирует Цорка The Sun со ссылкой на Sky.Моуринью в настоящее время работает экспертом на телевидении. Его последним местом работы был "Манчестер Юнайтед", из которого португальца уволили в декабре 2018 года.