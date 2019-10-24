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В дортмундской "Боруссии" опровергли слухи об интересе к Моуринью

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк опроверг информацию о том, что немецкий клуб рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера Жозе Моуринью.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что в случае увольнения с поста главного тренера "Боруссии" Люсьена Фавра, именно Моуринью будет главным кандидатом на этот пост.

"У нас нет обсуждений по поводу тренера и мы рады, что у нас есть Люсьен Фавр. Эти слухи относительно Моуринью не имеют оснований", — цитирует Цорка The Sun со ссылкой на Sky.

Моуринью в настоящее время работает экспертом на телевидении. Его последним местом работы был "Манчестер Юнайтед", из которого португальца уволили в декабре 2018 года.

Sport24.ru


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Теги: Моуринью Боруссия Бундеслига
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