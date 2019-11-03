Вратарь немецкого клуба во время матча прогнал с поля радикальных фанатов

Голкипер "Униона" Рафал Гикевич стал героем домашнего матча 10-го тура Бундеслиги против "Герты" (1:0).Польский голкипер сохранил ворота на замке, а также не побоялся вступить в перепалку с выбежавшими на поле фанатами во время игры. Гикевич прогнал болельщиков в масках обратно на трибуны.Единственный гол был забит только на 87-й минуте. Форвард "Униона" Себастьян Полтер реализовал пенальти.