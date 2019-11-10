В Германии футболист спровоцировал массовую стычку, сбив с ног тренера

Массовая стычка на поле произошла в концовке матча 11-го тура немецкой Бундеслиги "Фрайбург" — "Айнтрахт" (1:0)."Айнтрахт" проигрывал и спешил отыграться. В компенсированное время главный тренер "Фрайбурга" Кристиан Штрайх не стал останавливать мяч, ушедший за линию поля. Капитан франкфуртской команды Давид Абрахам, бежавший за мячом, плечом толкнул стоящего на бровке Штрайха. 54-летний специалист не удержался на ногах и рухнул на землю. После чего на поле вспыхнула стычка с участием обеих команд.Арбитр удалил Абрахама. По итогам массовой стычки красную карточку получил полузащитник "Фрайбурга" Винченцо Грифо, который к этому моменту был уже заменен.