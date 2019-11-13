Adidas извинился перед сборной Германии за ошибки в фамилиях футболистов на новой форме

Проблемы с новой формой от Adidas есть не только у национальной команды России, но и у сборной Германии. Фамилии некоторых немецких футболистов на новой форме были написаны с ошибками, сообщает Bild.



Фото: adidas