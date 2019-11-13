В частности, фамилия Йонаса Хектора была написана как Hecktor вместо Hector, а на футболке Луки Вальдшмидта вместо Waldschmidt написали Waltschmidt.
"Мы сожалеем об инциденте и предпримем все необходимые меры, чтобы избежать подобных технических ошибок в будущем. Опечатки исправлены. Мы приносим извинения всем заинтересованным клиентам и болельщикам сборной", — заявил пресс-секретарь Adidas Оливер Брюгген.
Sport24.ru
Adidas извинился перед сборной Германии за ошибки в фамилиях футболистов на новой форме
Проблемы с новой формой от Adidas есть не только у национальной команды России, но и у сборной Германии. Фамилии некоторых немецких футболистов на новой форме были написаны с ошибками, сообщает Bild.
Фото: adidas
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