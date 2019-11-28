Санчо хочет покинуть "Боруссию" и продолжить карьеру в Испании

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо намерен покинуть клуб в ближайшем будущем.По информации Sky Sports, 19-летний англичанин склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру в Испании — "Барселоне" либо "Реале", хотя интерес к игроку также проявляют "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".У футболиста в последнее время испортились отношения с главным тренером "Боруссии" Люсьеном Фавром, из-за чего Джейдон перестал попадать в стартовый состав команды.Санчо выступает за "Боруссию" с лета 2017 года, когда «шмели» приобрели талантливого юношу у "Манчестер Сити" за 7,84 млн евро. С тех пор Санчо провел за дортмундский клуб 73 матча, забив 20 голов и отдав 32 голевые передачи.