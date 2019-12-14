Санчо первым добрался до отметки 10 голов и 10 результативных передач в сезоне-2019/20

14 декабря дортмундская "Боруссия" разгромила "Майнц" в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, состоявшаяся в Майнце, завершилась победой гостей со счетом 4:0.19-летний вингер "шмелей" Джейдон Санчо в этом матче отметился голом и результативной передачей на Нико Шульца.Благодаря этому Санчо стал первым футболистом в сезоне-2019/20, кому удалось достичь отметки в 10 голов и 10 голевых передач во всех турнирах на клубном уровне. Близок к тому, чтобы повторить достижение Санчо, нападающий "Барселоны" Лионель Месси, у которого 14 голов и 9 результативных передач.