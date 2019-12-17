В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "РБ Лейпциг" - 3:3.
Бундеслига. 6 тур
Голы: Вайгль, 23, Брандт, 34, Санчо, 55 - Вернер, 47, 53, Шик, 78.
"Боруссия" Д: Бюрки, Загаду, Аканджи, Хуммельс, Хакими, Брандт, Вайгль, Азар, Санчо (Пищек, 72), Ройс, Геррейру (Шульц, 84).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Мукиеле, Хальстенберг, Клостерманн, Демме, Забитцер (Кунья, 70), Лаймер, Форсберг (Нкунку, 46), Поульсен (Шик, 62), Вернер.
"РБ Лейпциг" избежал поражения в матче с "Боруссией" Д, уступая со счетом 0:2
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