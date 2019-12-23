Форвард "Хоффенхайма": мне говорили: "Четвертая лига — максимум, ты никогда отсюда не выберешься"

Нападающий "Хоффенхайма" Саркис Адамян, получивший опыт игры в четвертой Бундеслиге, поделился впечатлениями от игры в этом дивизионе."Хоффенхайм" подписал 26-летнего армянского футболиста в 2019 году из клуба "Ян Регенсбург".— Когда играл там в 24 года, сказал себе: если через пару лет ничего не изменится, начну заниматься другими вещами, чтобы себя содержать и стать кем-то в этой жизни. Самый сложный период — когда мой контракт с "Ганзой" не продлили. Я оказался без клуба, полгода тренировался с дублем. Когда никому по-футбольному не нужен, становишься слабым. Было сложно не сломаться, но я выдержал испытание. В итоге дождался предложения от "Нойштрелица". Я схватился за этот шанс, у меня получилось ярко проявить себя. Там, как и в "Штайнбахе", я забивал каждый сезон почти по 20 мячей.— Хах, у меня были агенты, но не сказать, что хорошие. Сейчас у меня другой агент — настоящий профи. Мы каждую неделю общаемся, он дает ценные советы. После "Нойштрелица" именно он подобрал для меня хорошие варианты, благодаря его работе в 2017-м попал в "Регенсбург" из второго дивизиона, где в меня поверил тренерский штаб. Конечно, во многом все зависит от самого футболиста, но хороший агент — это залог успеха.— Играли как-то с одной командой, точно не вспомню. Я оказался на фланге против защитника соперника, сделал финт и ушел на скорости. Потом он подошел ко мне: "Что тут устраиваешь? Ты ничего не добьешься, пацан". Я так разозлил его, что он не замолкал: "Четвертая лига — твой максимум, ты никогда отсюда не выберешься", — сказал Адамян в беседе с Sport24.26-летний Адамян в текущем сезоне Бундеслиги провел 12 матчей, забив 4 гола и сделав 2 результативные передачи.