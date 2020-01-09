Футболиста "РБ Лейпциг" Ильзанкера обвинили в изнасиловании

Полузащитника немецкого клуба "РБ Лейпциг" и сборной Австрии Штефан Ильзанкер обвинили в изнасиловании, сообщает AFP.26-летняя женщина подала жалобу на футболиста, утверждая, что 30-летний Ильзанкер изнасиловал ее на вечеринке в квартире в австрийском Зальцбурге.В настоящее время прокуратура Зальцбурга поручила полиции провести расследование в связи с обвинениями.Адвокат Ильзанкера отверг обвинения, заявив, что жалоба женщины имеет значительные несоответствия.Сам футболист также отрицает обвинения в изнасиловании. "РБ Лейпциг" ситуацию пока не комментирует.Ильзанкер выступает за немецкий клуб с 2015 года, провел 130 матчей. В активе опорного полузащитника 42 игры за сборную Австрии.