"Лейпциг" вылетел из Кубка Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии "Айнтрахт" на своем поле одержал победу над "Лейпцигом" - 3:1.



Кубок Германии



1/8 финала



Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг 3:1



Гол: Силва, 17 (пен.), Костич, 51, 90+5 - Ольмо, 69



Айнтрахт: Трапп, Н'Дика, Хасебе, Абрахам, Хинтереггер, Туре, Гачинович (Чендлер, 81), Костич, Роде (Кор, 77), Соу, Силва (Пасиенсиа, 88)



РБ Лейпциг: Мвого, Клостерман, Тасенде, Хальстенберг, Юпамекано, Айдара (Ольмо, 46), Лаймер (Вернер, 61), Забитцер, Нкунку (Лукман, 83), Поульсен, Шик



Предупреждения: Айдара, 2, Хальстенберг, 16, Гачинович, 20, Роде, 42