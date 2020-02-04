Дортмундская "Боруссия" проиграла "Вердеру" в Кубке Германии

"Боруссия Д" уступила "Вердеру" в 1/8 финала Кубка Германии. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу бременского клуба.



В составе "Вердера" голы забили Леонардо Биттенкорт, Милот Рашица И Дейви Зельке. За дортмундскую команду забили нападающий Эрлинг Холанд и полузащитник Джованни Рейна.



Кубок Германии



1/8 финала



Вердер – Боруссия Д 3:2



Голы: Зельке, 16, Биттенкорт, 30, Холанд, 67, Рашица, 70, Рейна, 78



Вердер: Павленка, Мойсандер, Фогт, Велькович, Фридль, Классен, Эггештайн, Биттенкорт, Рашица (Топрак, 90+5), Осако (Бартельс, 89), Зельке (Сарджент, 50)



Боруссия Д: Хиц, Аканджи, Хакими, Загаду (Рейна, 66), Хуммельс, Шульц, Витсель, Санчо, Азар (Холанд, 46), Брандт, Ройс (Джан, 89)



Предупреждения: Биттенкорт, 23, Шульц, 49, Ройс, 64, Мойсандер, 85, Рейна, 86