Клинсманн покинул "Герту", через 2,5 месяца после начала работы в клубе

Юрген Клинсманн на своей странице в Facebook объявил о том, что он покидает пост главного тренера берлинской "Герты".

Фото: пресс-служба сборной США по футболу

Клинсманн возглавил "Герту" в ноябре 2019-го года.



У руля "Герты" Клинсманн провел 9 матчей в чемпионате (3 победы, 3 ничьи, 3 поражения).



Кроме поста главного тренера Клинсманн входил в член попечительского совета берлинского клуба. Сообщается, что он останется на этой должности.



После 21-го тура Бундеслиги "Герта" занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 23 очка.



Летом пакет акций берлинского клуба приобрел бизнесмен Ларс Виндхорст. В зимнее трансферное окно берлинский клуб совершил самые крупные трансферы в своей истории.