Чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля из-за коронавируса

Чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля из-за эпидемии коронавируса.
Об этом сообщил генеральный директор Немецкой футбольной лиг Кристиан Сайфертэ.

"Теперь не является безопасным то, что было вчера. Неизвестно, что будет дальше. На данный момент важнее всего борьба с этим вирусом. На карту поставлено гораздо больше, чем несколько матчей Бундеслиги. Это вопрос выживания. Приостановка до 2 апреля не означает, что мы снова будем играть с 3 апреля. Далее у нас будет совещание", - цитирует Сайфертэ Watson.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. На данный момент известно о более 6 тысяч умерших.


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Теги: Бундеслига Коронавирус
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