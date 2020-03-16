Чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля из-за коронавируса

Чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщил генеральный директор Немецкой футбольной лиг Кристиан Сайфертэ.



"Теперь не является безопасным то, что было вчера. Неизвестно, что будет дальше. На данный момент важнее всего борьба с этим вирусом. На карту поставлено гораздо больше, чем несколько матчей Бундеслиги. Это вопрос выживания. Приостановка до 2 апреля не означает, что мы снова будем играть с 3 апреля. Далее у нас будет совещание", - цитирует Сайфертэ Watson.



Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. На данный момент известно о более 6 тысяч умерших.